Entenda por que Taylor Swift está sob ataques de apoiadores de Donald Trump

247 - Taylor Swift, ícone da música pop global, se encontra no epicentro dos ataques de apoiadores do ex-presidente americano Donald Trump. A disputa, que aparentemente atingiu seu ápice com a classificação do Kansas City Chiefs para o SuperBowl, coloca a cantora no foco de teorias conspiratórias que circulam entre os seguidores de Trump, conforme reportado pelo "New York Times", relata o g1.

O histórico de animosidade entre Swift e Trump não é novidade, mas ganhou destaque com a recente conquista do Kansas City Chiefs, equipe na qual joga Travis Kelce, namorado da cantora. Os Chiefs estão programados para enfrentar o San Francisco 49ers no SuperBowl, agendado para o próximo dia 11.

De acordo com o "NYT", teorias da conspiração têm sido disseminadas pelos apoiadores de Trump desde a classificação da equipe. Uma das principais alega que toda a competição foi manipulada para permitir que Taylor Swift, durante o SuperBowl, anuncie seu apoio à reeleição do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2024.

O apresentador da Fox News, Jesse Watters, foi além, sugerindo que a cantora poderia ser uma ferramenta psicológica do Departamento de Defesa do governo americano.

