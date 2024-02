Evangélica, Claudia Leitte muda letra de música para não saudar Yemanjá: 'só louvo meu rei Yeshua' (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um vídeo de Claudia Leitte trocando um verso da música "Caranguejo" viralizou na internet e causou muitas críticas nas redes sociais. A cantora, que já declarou ser evangélica, altera a letra da música no trecho em que a canção diz: "Maré ta cheia/Espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando a rainha Yemanjá".

"Só louvo meu rei Yeshua", cantou Claudia Leitte ao substituir Yemanjá pelo nome de Yeshua. Jesus é chamado desta forma em hebraico.

“Só louvo meu Rei Yeshua”



Claudia Leite simplesmente mudou a letra para não saudar Yemanjá. pic.twitter.com/TASUGA76tV — Africanize (@africanize_) February 13, 2024

