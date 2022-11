Homem flagra situação bizarra com bolsonaristas: “colocaram celular na testa e pediam ajuda aos extraterrestres” (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O internauta Marcelo Nunes viralizou nesta segunda-feira (21) nas redes, após flagrar bolsonaristas em uma cena, no mínimo inusitada.

Nunes disse que estava andando de bicicleta quando se deparou com o grupo pedindo ajuda extraterrestre portando um celular na cabeça, como mostra as imagens no vídeo abaixo:

