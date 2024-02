Homem mais alto do mundo se encontra com a menor mulher do planeta e cenas viralizam

Apoie o 247

247 - Sultan Kösen, que mede 2,51 metros, e Jyoti Amge, de 30, com 62,8 centímetros, foram fotografados juntos em um evento do Guinness Book, o Livro dos Recordes. Os dois conquistaram seus títulos em 2011 no Guinness World Records. As informações são do portal Extra.

O turco Sultan é um dos únicos 10 casos confirmados na história de alguém que cresce 2,5 metros ou mais. O tamanho de Sultan se deve a um tumor que o levou a desenvolver uma condição médica chamada gigantismo hipofisário

Jyoti, nascida na Índia, tem altura menor que a média de uma criança de 2 anos. A pequena estatura de Jyoti é resultado de acondroplasia.

