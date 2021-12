Ícaro Silva a Tiago Leifert: uma pessoa preta tem que ser excelente para ser contratada. Sou pago pelo meu talento e história

Apoie o 247

247 - O ator da Globo Ícaro Silva, que chamou o Big Brother Brasil de “entretenimento medíocre” , provocando a ira de fãs do reality e de Tiago Leifert, respondeu nesta quarta-feira (22) em seu Instagram a carta do ex-apresentador do programa.

No texto, Ícaro pontua o fato de Leifert ter se incomodado tanto com sua crítica ao BBB, mas nunca ter escrito ‘textão’ quando houve denúncias de abuso sexual, racismo, intolerância religiosa ou misoginia na casa.

Em seguida, rebateu a frase que mais chamou atenção no texto de Thiago - “nós pagamos seu salário” - dizendo que “sua história” é que paga o seu próprio salário. “Possivelmente você nunca vai entender isso, mas pra uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada, ela precisa realmente ser EXCELENTE. Então não tem como você estar pagando meu salário, Tiago”, escreveu. “É minha entrega que paga meu salário”.

Confira abaixo a íntegra do texto de Ícaro Silva: