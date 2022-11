Internautas criam nova versão “fim dos bolsominions” com abertura clássica da novela “Senhora do Destino” (vídeo)

Vídeo com a montagem ganhou as redes sociais edit

247 - Internautas criaram uma nova versão do “fim dos bolsominions” com abertura clássica de novela “Senhora do Destino”, novela global que no início dos anos 2000 conquistou altos índices de audiência.

A abertura mostra as maiores lideranças extremistas em preto em branco.

Veja:

