Internautas ironizam silêncio de Bia Kicis sobre prisão de Daniel Silveira: "tá com medo?"

247 - Deputada mais radical da ala bolsonarista, ao lado de Daniel Silveira, Bia Kicis ainda não prestou solidariedade ao extremista, preso desde terça-feira (16) por defender a ditadura militar e proferir ataques ao STF. A bolsonarista também já defendeu o fechamento do STF e é alvo de um inquérito na Corte que apura manifestações antifemocráticas.

Internautas usaram a rede social Twitter para questionar o silêncio de Bia. “Será que ela está com medo de algo?” . Eles também apontaram que a parlamentar está com medo da prisão do bolsonarista atrapalhar seus planos de presidir a CCJ.

Veja:

















