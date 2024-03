Jornalista acusa Globo de estereotipar nordestinos em nova novela; confira a imagem

Apoie o 247

247 - O jornalista pós-graduado em Cultura Visual Flávio Costa usou suas redes sociais para indicar alguns estereótipos usados pela Rede Globo ao retratar a população nordestina, destacando a imagem com o elenco da nova novela da emissora, "No Rancho Fundo".

"O filtro amarelo dos filmes é usado para retratar países da América Latina, África e Ásia porque passa a ideia de lugares quentes, sujos, poeirentos, pobres - elementos associados à violência, subdesenvolvimento e terra sem lei. Já para cenas na Europa e EUA usa-se filtro azul", destacou o jornalista.

Vários comentários no post concordaram com o jornalista e um internauta citou as obras do cineasta Kleber Mendonça Filho como um contraponto às novelas da Globo.

Veja:

Já é meio que um clichê retratar nordestino desta forma, assim como o uso em excesso de filtro amarelo em cenas externas. https://t.co/WjG31aPQ3t — Flávio Costa (@flaviocostaf) March 1, 2024

