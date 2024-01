Léo Lins ressurge fazendo “piada” capacitista sobre participante de BBB e gera revolta de internautas

Internautas se revoltaram com Leo Lins, após uma tentativa de “piada” com o participante do Big Brother Brasil, Vinícius Rodrigues, atleta paralímpico edit

247 - Internautas se revoltaram com Leo Lins, após uma tentativa de “piada” com o participante do Big Brother Brasil, Vinícius Rodrigues. Ele compartilhou o vídeo do atleta paralímpico dançando. Nas imagens, o velocista ergue a perna amputada e faz movimentos, enquanto imita os sons da batida de uma música.

“É, amigos. Ainda bem que eu não entrei no Big Brother”, escreveu ironicamente na legenda.

Vale lembrar que Leo é recorrente em disparar comentários maldosos ou preconceituosos com o pretexto de humor. Recentemente ele postou um vídeo que aborda “piadas” com o tema da escravidão, perseguição religiosa, minorias, idosos, deficientes e com Marielle Franco.

“Negro não consegue achar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim”, diz ele, por exemplo, em um trecho de um vídeo banido pelo Youtube.

