Mourão é massacrado nas redes após reclamar de Museu da Democracia: “desperdício é pensão para filha de militar”

Senador chamou de desperdício a criação do museu que ressalta as vitórias democráticas no país edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O senador Hamilton Mourão decidiu criticar a criação do Museu da Democracia, em Brasília, chamando de desperdício a iniciativa que ressalta as vitórias democráticas no país, mas foi detonado após a postagem.

“40 milhões para o Museu da Democracia e o povo sem acesso à saúde.

continua após o anúncio

Esse é o desgoverno Lula. Amanhã teremos uma grande chanchada”, disse o representante da extrema direita.

As reações foram instantâneas:

continua após o anúncio

“Museu não é desperdício, desperdício é pensão para filha adulta de militar”, criticou Vinícius Betiol. Sua resposta tem mais curtidas que a própria postagem de Mourão.

“Senador, 40 milhões foi o número de doses de vacina contra Covid que o desgoverno do qual o senhor era vice deixou vencer. Quase 1 bilhão e meio de dinheiro público jogado fora pra agradar o negacionismo de vocês. Só não dá pra chamar de chanchada porque o nome é GENOCÍDIO mesmo”, lembrou o deputado Guilherme Cortez.

continua após o anúncio

“Que coisa fofa! O golpismo se fazendo de zelo com o dinheiro público. A propósito: nos quatro anos de Bolsonaro, a saúde melhorou ou piorou? Lula reservou mais dinheiro ou menos para a área no Orçamento do ano passado em relação ao previsto por Bolsonaro? O vice do cloroquinista está mesmo falando em saúde? Que gente cara de pau!”, disse o jornalista Reinaldo Azevedo.

40 milhões para o Museu da Democracia e o povo sem acesso à saúde.

Esse é o desgoverno Lula.

Amanhã teremos uma grande chanchada. continua após o anúncio January 7, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: