Na Jovem Pan, Fiuza defende acionar Polícia Federal para perseguir funcionários da Anvisa (vídeo)

247 - O bolsonarista Guilherme Fiuza defendeu na manhã desta segunda-feira (27) na emissora Jovem Pam que funcionários da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sejam investigados pela Polícia Federal, como mostra o vídeo abaixo.

Fiuza pede que a Polícia Federal investigue a ANVISA por ter aprovado a vacina da Pfizer pra crianças de 5-11 anos.👏👏👏👏 pic.twitter.com/PmFnVkRE3P — Socorro (@flordelisis) December 27, 2021





Os bolsonaristas antivacinas ameaçam diretores e técnicos d a Anvisa após aprovação da vacina de crianças acima de cinco anos contra a Covid-19.

Anvisa entregou ao STF, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, todas as informações sobre as ameaças feitas . O documento foi protocolado na tarde desta sexta, conforme solicitação do magistrado.

Foram mais de 150 e-mails recebidos com mensagens atacando os servidores, depois que Jair Bolsonaro criticou a decisão. “Mãos sujas de sangue”, “assassino desgraçado”, “comunistinha desgraçado”, “traíra do presidente” entre outras expressões estavam presentes nas mensagens,

