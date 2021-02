Nego Di ataca Karol Conká e diz que ela ajudou a acabar com sua vida

Assistindo a eliminação em uma live com seus seguidores, o humorista disse gritando que a rapper ajudou a destruir a vida dele edit

247 - A saída de Karol Conká do "BBB 2021" (TV Globo) já está causando várias reações nos ex-brothers que fizeram parte da edição junto com ela. Lucas Penteado disse que torce pelo recomeço da sister e que não deseja que ela sofra ataques de ódio aqui fora e Arcrebiano apontou que a vida segue. Porém, Nego Di, que era parceiro de Karol durante o game, teve uma reação diferente. A informação é do Portal UOL.

Assistindo a eliminação em uma live com seus seguidores, o humorista disse gritando que a rapper ajudou a destruir a vida dele.

“Independente de qualquer coisa que tenha acontecido, ficou lá. E eu só desejo para a Karol que ela vá tomar no c* dela, vai pra p*** que pariu. Por que ela ajudou a acabar com a minha vida”, disse.

