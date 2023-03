Neto de ditador "chora" ao lamentar que seu programa na Jovem Pan zerou a audiência

Apoie o 247

247 - Os bolsonaristas que ficaram na emissora Jovem Pan após onda de demissões estão em pânico por conta da audiência que chega a zerar durante vários programas, incluindo o Morning Show, que ainda conta com os comentários do militante bolsonarista Paulo Figueiredo Filho, neto do ditador João Figueiredo.

>>> Jovem Pan parabeniza mulheres com foto de jornalista demitida um dia antes; Homem foi contratado para ocupar o seu cargo

Irritado, ele usou suas conta no Twitter, que está banida no Brasil, para "chorar" reclamando da audiência pífia. “Parabéns aos envolvidos”, disse o extremista.

Vale lembrar que a Jovem Pan é alvo de uma campanha de desmonetização do grupo Sleeping Giants Brasil após propagar diversas fake news e contribuir para a desinformação no Brasil.

