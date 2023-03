Jovem Pan parabeniza mulheres com foto de jornalista demitida um dia antes; Homem foi contratado para ocupar o seu cargo

Apoie o 247

247 - O inferno astral da Jovem Pan parece não ter fim. Alvo de uma campanha de desmonetização por propagar conteúdo falso e vendo sua audiência despencar, agora a emissora liderada por Tutinha também lida com gafes que sujam ainda mais o seu nome.

De acordo com reportagem do portal Splash, “a Jovem Pan parabenizou as funcionárias do Grupo pelo Dia Internacional da Mulher com um comunicado enviado internamente. O conteúdo, no entanto, incomodou: foi utilizada a imagem de Kallyna Sabino, demitida um dia antes. Na imagem, enviada a mulheres e homens, está a mensagem: ‘Toda mulher fica linda vestida de felicidade’”.

"Além de Kallyna, a apresentadora Claudia Barthel e a comentarista Camila Abdelmalack também foram demitidas. A emissora teria contratado dois homens, ex-CNNs, para ocupar tais funções”, acrescenta a reportagem.

