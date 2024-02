Neymar é detonado nas redes após seu apoio financeiro a Daniel Alves, em caso sobre estupro, vir à tona; veja a repercussão

Apoie o 247

247 - Condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro na Espanha, Daniel Alves não teve pena maior graças a ajuda de Neymar para o lateral-direito no processo. Os 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) repassados a Daniel Alves serviram como “atenuante de reparação de dano causado” pela Justiça espanhola, que considerou o montante para a redução do tempo de condenação. Desta forma, sua pena foi reduzida.

Após a notícia ganhar as redes sociais, Neymar foi mais uma vez duramente criticado nas redes.



Veja a repercussão:

Que o Brasil e o mundo não esqueçam: Daniel Alves foi condenado por estupro na Espanha.



O Ministério Público pedia 9 anos de prisão.



A vítima pedia 12 anos.



A vítima pedia 12 anos.



Com a ajuda de Neymar, um depósito de 150 mil euros foi feito, e a pena foi reduzida para 4 anos e meio. pic.twitter.com/5BnpKHFWUb February 22, 2024

A esquerda defende bandido, disse o Neymar, que pagou R$ 800 mil para diminuir a pena por estupro do Daniel Alves. pic.twitter.com/mfJG6krdaj February 22, 2024

Estou chocada com a lógica da justiça espanhola: quem é rico pode comprar parte da sua liberdade, mesmo que tenha estuprado uma mulher. É o caso do Daniel Alves. Importante ele pagar uma multa (que foi feita pelo Neymar), mas é absurdo que isso sirva para abater a pena. Homens… February 22, 2024

Neymar tá fazendo o brasileiro entender todo dia um pouco mais o motivo dessa risada da Bruna Marquezine pic.twitter.com/3C70ZOakuH February 23, 2024

