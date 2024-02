Onde está Kate Middleton? 'Sumiço' de princesa vira teoria da conspiração

Apoie o 247

247 - Kate Middleton foi um dos mais buscados e comentados nas ferramentas de pesquisa e nas redes sociais nesta quarta-feira (28). Isso tudo porque a princesa de Gales está há dois meses sem fazer aparições públicas. O "sumiço" fez com que diversas teorias conspiratórias surgissem na internet.

De acordo com o G1, o fato é que Kate passou por uma cirurgia no abdômen em janeiro. A princesa precisou ficar 13 dias internada por causa do procedimento, segundo o Palácio de Kensington. O motivo da cirurgia não foi divulgado.

