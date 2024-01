Participante do BBB é criticado por fala homofóbica durante briga

Apoie o 247

247- Uma fala considerada homofóbica disparada por um participante do Big Brother Brasil gerou críticas nas redes sociais e é um dos assuntos mais citados no Twitter/X. Inconformado em ir para o Paredão pela segunda vez consecutiva, Davi estourou e criou confusão, acusando Nizam Abou Jakh de "falso" e "articulador". Durante a gritaria, ele disse "Eu sou homem nessa desgraça, não sou viado", reforçando em seguida que o pai dele "criou homem".

O ex-BBB Gil do Vigor repercutiu a fala: “Em pleno 2024, não podemos normalizar a frase "sou homem, não sou viado" como gíria, seja quem for. As pessoas não merecem linchamento virtual, mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica. Seja quem for, errou e pronto! E não falo sobre torcida e BBB, é geral, vocês reclamam de pessoas isentas dentro dos realities, mas, muitas vezes, nós mesmos nos isentamos aqui fora. Vigorem, boa noite e vida que segue!".

