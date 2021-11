Pesquisa do ex-juiz parcial Moro liderando em todos os cenários sem Lula e Bolsonaro vira piada nas redes

Apoie o 247

247 - Uma pesquisa Futura/ModalMais divulgada nesta quarta-feira (25) pelo portal lavajatista Antagonista, apontando o ex-juiz parcial Sergio Moro liderando todos os cenários eleitorais virou motivo de chacota pelos internautas.

A pesquisa elaborou em um dos cenários a liderança de Moro na disputa, sem contar com a presença do ex-presidente Lula e também a de Jair Bolsonaro.

“Nas simulações sem Lula e sem Bolsonaro, Moro fica em primeiro lugar e Ciro, em segundo. O ex-juiz chega a 29,1% ante 19,4% do ex-governador, que é seguido pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT), com 18,3%. Votos em branco ou nulo, no entanto, chegam a 26,8% e os indecisos somam 3,21%.”, diz a pesquisa.

Lula segue liderando todas as pesquisas para a Presidência da República. Já Bolsonaro segue em segundo lugar.

Veja a repercussão:

Tira o goleiro, a defesa, o meio de campo e o ataque que o Sérgio Moro faz o gol! — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) November 25, 2021

Saiu uma pesquisa mostrando que, sem Lula e Bolsonaro, Moro lidera em todos os cenários.



Sem o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o meu Corinthians lidera.



Parece que o pessoal do @sf_moro está fazendo pesquisa sem nenhum adversário… vai mandar prender os opositores políticos de novo? pic.twitter.com/fgGP5IbmRD — Rodrigo Tacla Duran (@TaclaDuran) November 25, 2021

"Sem Lula e Bozo, Moro vence..."

Vocês entenderam errado. Não era uma manchete. Não era uma pesquisa. Era só um apelo aos golpistas.

Uma súplica a quem de direito. — Maufalavigna (@Maufalavigna) November 25, 2021

Se Moro mandar prender todos os candidatos à presidência, periga ganhar. — Carolina Botelho | @RedePolitologas | 😷VACINA JÁ! (@sobotelha) November 24, 2021

