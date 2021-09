“Piroca verde e amarela” foi brincadeira de estudantes infiltrados no ato golpista

Objeto fálico foi inflado durante a concentração do ato dos bolsonaristas na cidade de São Paulo edit

Portal Fórum - Durante a concentração do ato dos bolsonaristas na Avenida Paulistas, na cidade de São Paulo, uma cena chamou atenção: uma piroca inflável e enorme foi alçada no meio do ato.

A partir daí surgiram várias análises na rede, de que a piroca inflável seria uma espécie de objeto de adoração feito pelos bolsonaristas.

Mas, a verdade é que a piroca verde e amarela foi uma trollagem de estudantes que se infiltraram na manifestação e ergueram o “pirocão verde e amarelo”.

Como zueira pouca é bobagem, o pirocão vinha acompanhado de uma frase do exército: “Braço forte, mão amiga”.

A revelação foi feita pelo perfil do twitter Jairmearrenpi, confira abaixo.

Sobre a grande 🍆 verde amarela e o grande culto ao falo frapê bolsonarista: revelações pic.twitter.com/y6EB6LykEF — jairmy e o milésimo impacto das notas de repúdio (@jairmearrependi) September 8, 2021

