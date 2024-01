Postagem expondo altos luxos de André Valadão viraliza nas redes e internautas exigem CPI das igrejas evangélicas

Apoie o 247

247 - Uma postagem, que já conta com mais de 70 mil curtidas no Twitter, expõe a vida de luxo de André Valadão, empresário evangélico que mora nos EUA e ostenta roupas de grifes e hábitos caros.

A postagem também chama atenção por comparar a vida abastada de Valadão com o cotidiano de Julio Lancellotti. Enquanto o empresário evangélico frequenta shopping de luxo, o padre distribui comida à população em situação de rua em São Paulo.

Nos comentários, internautas exigem a instalação de uma CPI na Câmara para apurar a prática de abuso na arrecadação de valores dos fiéis para enriquecimento pessoal.

Pastor Valadão Padre Júlio pic.twitter.com/K8l2r4PD4d January 13, 2024

