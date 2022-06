Tico Santa Cruz escreve carta para Gusttavo Lima: “estão lhe usando”

Apoie o 247

Metrópoles - Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas Roque Clube, decidiu se manifestar sobre a CPI do sertanejo, polêmica iniciada pela crítica de Zé Neto à tatuagem íntima de Anitta, e que levou o Ministério Público a investigar três shows de Gusttavo Lima pagos por prefeituras, ou seja, com dinheiro público.

Na tarde desta quarta-feira (1), o roqueiro publicou uma carta aberta ao cantor, onde aconselha o mineiro a “se atentar mais aos contratos” que fecha e de onde virá os recursos que irão pagar as suas contas. Tico também instruiu o sertanejo a “não desistir” da carreira, em resposta ao vídeo onde Gusttavo Lima diz estar prestes a “jogar a toalha”, devido ao que considera ser uma perseguição de internautas contrários ao seu posicionamento político.

“Sabe Gustavo, vi trechos da sua live, e o quanto você está mexido com tanta exposição. Em dado momento, você disse que está sendo perseguido e que pensa inclusive em jogar a toalha. Não desista!”, começa Tico Santa Cruz.

Em trecho da carta aberta, Tico lembra ter sido vítima de uma milícia digital e quase encerrado a carreira artística por causa disso. “Desde 2014, venho sofrendo ataques sistemáticos de setores simpáticos ao que você defende. Quando as milícias digitais começaram a se formar, um dos primeiros artistas a ser atacado fui eu. […] Fui ameaçado de morte tantas vezes, que perdi a conta dos números de boletins de ocorrência que tive de fazer. Ao longo desses anos Gusttavo, tentaram me asfixiar financeiramente. Tive que vender a casa que levei anos para comprar, porque a covardia era tão grande que afetou muito meu trabalho, minha existência”, completa.

"Então, se me permite, Gusttavo, posso lhe dar um conselho: aguenta firme, se não há nada que de fato venha a lhe incriminar — assim como nunca houve nada que pudesse me colocar na situação que me colocaram, logo a verdade virá à tona. Continue fazendo sua música, seus shows, levando seu entretenimento aos seus fãs, pois você é um artista e nós artistas vivemos do palco, da música, do sorriso dessa gente que tanto sofre nesse país, ainda mais agora. Não jogue a toalha", acrescentou.

Por fim, Tico Santa Cruz aconselha que Gusttavo Lima preste mais atenção aos contratos que fecha, e sugere que políticos estão usando o cantor para se beneficiar.

“Fique mais atento a como seu empresário e os contratantes, no caso, essas prefeituras e outros políticos, estão lhe usando para se beneficiar do seu enorme talento, e, claro, o quão imoral (veja bem, ilegal e imoral são palavras distintas) pode ser para um artista que desfruta de uma vida com tantos privilégios, aceitar esse tipo de grana. Se atente mais aos contratos, a quem está contratando e de onde está vindo o recurso que vai pagar suas contas”, conclui Tico.

