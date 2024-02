Torcedores do Corinthians impedem entrada de bolsonaristas no metrô (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel, do Corinthians, impediram a entrada de bolsonaristas em um vagão de metrô em São Paulo, antes da realização do ato na Avenida Paulista realizada neste domingo, 25. Os corintianos, que estavam indo acompanhar o time na partida contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista, bloquearam a porta do vagão, impedindo a entrada dos bolsonaristas.

O vídeo com as cenas viralizou nas redes.

continua após o anúncio

Bolsonaristas são barrados no vagão da torcida corintiana. É difícil não torcer pelo Corinthians. pic.twitter.com/zlVl1owF5P — GugaNoblat (@GugaNoblat) February 26, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: