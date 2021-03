Vera Magalhães diz na TV Cultura que conversou com um “médico do Sírio-Libanês, não de um hospital no meio do Nordeste" (VÍDEO)

Jornalista promoveu um show de preconceito ao dizer que conversou com médico do hospital Sírio-Libanês, usando o estado do Nordeste como exemplo pejorativo edit

247 - A jornalista Vera Magalhães promoveu um show de preconceito durante participação no jornal da TV Cultura, na noite desta quinta-feira (18).

Ao comentar o cenário de colapso do sistema de saúde que o Brasil enfrenta, ela disse que conversou com um “médico do Sírio-Libanês, um hospital da elite de São Paulo, não de um hospital público no meio do Nordeste".

Internautas destacaram o preconceito presente na fala de Magalhães e seu nome está nos assuntos mais comentados do Twitter.





Veja a repercussão:

