Xuxa revela decepção com Baby do Brasil após anúncio do “apocalipse” no carnaval baiano

247 - A apresentadora Xuxa Meneghel revelou estar decepcionada com a cantora Baby do Brasil após a cantora dizer, em pleno carnaval baiano, que o apocalipse está se aproximando e tomar uma invertida de Ivete, que prometeu "macetar o apocalipse".

Xuxa revelou em um comentário nas redes a decepção com Baby e elogiou a atitude de Ivete. "Me dá vergonha de atitudes como essa, pois a Baby é alguém que me decepcionou, sempre tive muito carinho por ela e hoje… tenho certeza que a decepção faz parte do seu nome", comentou a apresentadora.

"Veveta foi simplesmente linda e educada", acrescentou.

PURO SUCO DE BRASIL! Em pleno trio elétrico, Baby do Brasil afirma que o Apocalipse está próximo e Ivete diz que vai macetar o Apocalipse.pic.twitter.com/aVVa2RHWDA

