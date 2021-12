Zambelli vira piada após seguir Bolsonaro e chamar panelaço em comemoração aos "3 anos sem corrupção"

Apoie o 247

ICL

247- Carla Zembelli virou alvo de piada nas redes após seguir Jair Bolsonaro e chamar panelaço em comemoração aos "3 anos sem corrupção". A ideia dos extremistas é bater as panelas durante o pronunciamento do mandatário, que ocorrerá em cadeia nacional, às 20:30h, nesta sexta-feira (31).

“Amanhã, 31/12, panelaço no pronunciamento do Presidente às 20h30 em comemoração aos 3 anos sem corrupção no Brasil. Esquerda está convidada também a bater panelas, devem estar em abstinência, ajuda a desopilar o fígado”, disse.

Amanhã, 31/12, panelaço no pronunciamento do Presidente às 20h30 em comemoração aos 3 anos sem corrupção no Brasil.



Esquerda está convidada também a bater panelas, devem estar em abstinência, ajuda a desopilar o fígado...



💚💛💚 PUBLICIDADE December 30, 2021





Os internautas não perderam tempo para debochar da ideia.

Contra Bolsonaro e sua gestão genocida, internautas também mobilizam um panelaço, este para denunciar as atrocidades do governo federal.

PUBLICIDADE

Veja:

A nova estratégia da retardada da Zambetta é puxar um panelaço a favor pra ver se disfarça a vergonha diante do que será o panelaço contra. @PotamusGloria, pelo amor de Deus, me ajuda, porque sozinha eu não dou conta dessa idiota. pic.twitter.com/TXDtfMHITG — Maura Montella (@mauramontella) December 30, 2021

QUE BOM QUE A MINHA PALAVRA ESTA SENDO REPRODUZIDA PELOS PATRIOTAS! AGORA ZAMBELLI CONVOCANDO UM PANELAÇO PATRIOTICO 🇧🇷😎👍 pic.twitter.com/TJcUhjREmZ PUBLICIDADE December 30, 2021

Como surgiu a brilhante ideia do Panelaço pic.twitter.com/VXItU9crEa — Honorato (@philliphonorato) December 30, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE