Zé de Abreu desafia Luciano Hang a doar R$ 1 bilhão para a Bahia

247 - O empresário bilionário Luciano Hang resolveu atacar José de Abreu questionando o que o “ator fumou” e tomou uma invertida.

Em postagem no Twitter, Abreu desafiou Luciano Hang a doar R$ 1 bilhão para a Bahia, que sofre com as enchentes.

“Te desafio a doar um milhão de Reais para a Bahia. Eu faço uma vaquinha e levanto cem mil. Sou apenas um ator e não sonego! A cada milhão levanto cem mil. Topas? Ou prefere sentar num jet?”, ironizou o ator.

Subiu para 24 o número de mortos em decorrência das enchentes que atingem diversas regiões da Bahia. Além das mortes, os números de desabrigados já chegam a 37.324, e 53.934 de desalojados. O número total de atingidos passa de 629.000 pessoas.

Te desafio a doar um milhão de

