Hoje na TV 247 - 13 de fevereiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

8h - Bom dia 247

10h - Mario Vitor & Regina Zappa

continua após o anúncio

11h - Giro das Onze

13h - Cigarros eletrônicos funcionam como redução de danos?, com Edgard Mesquita Rodrigues Lima

continua após o anúncio

14h - Programa de travesti - Marcha Trans de São Paulo - SSeXBBoX

15h - Brasil Agora

continua após o anúncio

17h20 - Leo ao Quadrado

17h50 - Boa Noite 247

continua após o anúncio

20h - Aula com Vassoler: E o cerco se fechou ao redor de Jair Bolsonaro?

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: