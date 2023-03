Hoje na TV 247 - 26 de março

Apoie o 247

ICL

7h10 - Pensar africanamente - Cabelo, estética negra e racismo

9h - Literatura & Pensamento Crítico - extermínio do estado brasileiro, com Viviane Gouvêa

10h - Bom Dia 247, com Attuch, Hilde e Florestan (ao vivo)

12h - Eleições 2022 e a reconstrução da democracia no Brasil - Com Eliara Santana e Leonardo Avritzer

13h - Domingo é FREUD - CALÍGULA, quase uma LENDA. Com Donny Correia

14h - Agrotóxicos e transgênicos, com Marijane Lisboa e João Pedro Stédile | Podcast do Conde

15h - Trilhas da democracia - A utopia dos direitos humanos no século XXI, com Boaventura Santos

16h - Hello, China! Com Elias Jabbour e Vagner Freitas | Podcast do Conde

17h - Mais Esquerda

18h - Aula com Vassoler: Brasil, França etc.: por que o neoliberalismo acaba com as aposentadorias?

19h - Por que o BC quer destruir a economia? | Conde & Nassif

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis -Oásis - Lei do carma. Tudo que você faz, um dia volta pra você (ao vivo)

