A briga de Moro e Deltan

Quando o jornalista usa do recurso “informação de uma fonte”, sem dar o nome, é porque não pode contar mesmo ou porque está apenas especulando. Posso dizer que não estou especulando quando digo que, segundo uma fonte, estão bastante estremecidas, na Escala Richter de um terremoto 9.5, as relações de Deltan Dallagnol com Sergio Moro. A causa do cataclisma foi o vazamento de uma conversa do ex-juiz com seu comparsa Zucolotto, fornecida pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, registrada e reconhecida na Justiça espanhola, em que ambos combinam: “vamos falar com o Deltan Dallagnol”. O ex-procurador da Lava Jato acabou envolvido no caso da tentativa de extorsão como Pilatos no Credo, e poderá até mesmo perder o mandato. O último ato no último dia de toga do ex-ministro Ricardo Lewandowski, foi segurar no Supremo Tribunal Federal o trâmite da investigação sobre a acusação de Tacla Duran de tentativa de extorsão pelo atual senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e pelo atual deputado federal Deltan Dallagnol.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

