A chama do socialismo

Posso por alguns instantes, degustar do que me foi dado em livros, filmes, e todos os fortuitos proventos que me foram dados por ser intelectualizado.

E dentro da intelectualidade, alcancei índices de observações práticos, onde de forma alguma me deixei ser vencido pelas arbitrariedades que vejo nesse desgoverno.

Não fui seduzido pelo discurso do ódio, pois sei que ele não leva a nada.

Muito menos o discurso da meritocracia, pois num país de desigualdades a palavra soa como um pecado mortal.

Tão injusta essa nossa sociedade…

Agora com o fim de programas sociais de grande relevância, não podemos mais pensar como socialistas, pois virou palavra de desordem aqui neste país de merda.

Eu não falo de golpe, pois o cara foi eleito democraticamente, mas o golpe foi antes, o da Dilma.

E se o povo está com ele, pois não poderiam mais pagar as contas do PT, que eles observem agora o fim dos grandes benefícios sociais, socialistas, que o PT instaurou.

Onde estamos crescendo?

Olhem o preço do dólar?

Da gasolina, do gás, de tudo…dos medicamentos.

E o fim de programas sociais, pode ser até que o SUS nem exista mais um dia, por que não dizer que já respira por aparelhos.

Tomo medicações controladas, e o preço dos remédios vão aumentar.

Sabe, eu acho que a intelectualidade bebe da fonte da sabedoria, mas para uma sociedade onde os recursos intelectuais são escassos até demais, pode-se esperar o que além da ignorância?

É ignorância coletiva mesmo!!!

Estamos passando o advento da ignorância coletiva!

Nasci em berço de ouro, mas meu conceito de pensar é socialista, completamente, desde os idos da infância, quando pagava com a minha mesada, lanches na padaria para meus amiguinhos menos abastados.

Já era e entendia o mundo ali com o socialismo em mim, e que o socialismo esteja na pauta de um pensar depois da iminente destruição da nossa sociedade.

Estamos caminhando a passos largos para a destruição iminente da pátria.