A COP é nossa

Depois de um longo e tortuoso inverno, o povo brasileiro se vê novamente representado no país, com a equipe de transição das trevas para a luz, e no exterior, com Lula matando a saudade que o mundo tinha do Brasil de verdade.

“O planeta Terra é um só”, disse o Presidente eleito sobre a necessidade em vivermos em consonância com o meio ambiente, sem desmatamento, sem fome, sem guerras, sem mudanças climáticas que tragam prejuízos para a biodiversidade.

Lula foi a grande atração nesses dois dias em que o “Brasil voltou” ao cenário internacional como protagonista, ocupando seu lugar de superpotência ecológica.

Para a recuperação e manutenção do clima saudável e sustentável, a única resposta é a preservação da natureza. Essa é a preocupação dos líderes mundiais, das ONGs, do cidadão consciente e de toda as comunidades presentes na COP27 promovida pela ONU, realizada no Egito.

Lula tem anunciado que não concorrerá à reeleição e tem demonstrado que seu objetivo principal é reconduzir o Brasil ao centro das discussões sobre meio ambiente, sobre as relações recíprocas entre o homem e seu meio moral, social e econômico.

Lula pode aproveitar esses quatro anos para se transformar em líder global na defesa dos acordos climáticos que os chefes de Estado assinam, mas não cumprem; na cobrança dos países mais poluentes que emitem gases de efeito estufa que ameaçam a segurança alimentar, prejudicando as colheitas, a pesca, enfim, todas as formas de vida.

Com a eleição de Lula, o sentimento de todos que participaram da COP27 é que a ‘chave virou’, basta ver a recepção e o entusiasmo da imprensa, participantes e convidados.

“Exuberante”, disse o New York Times sobre a volta do Brasil ao palco global. Bem-vindo Brasil!

