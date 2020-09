A cristofobia e o cristifascismo

Não! Não há Cristofobia no Brasil, mas, infelizmente, há cristifascimo, que é o que desperta angústia em todos os cristãos, incluindo evangélicos, que sempre souberam do Cristo como modelo maior de amor à humanidade edit

O presidente, em discurso na Assembléia Geral das Nações Unidas, apelou às nações para que lutem contra a Cristofobia.

Cristofobia é uma das formas de descrever as perseguições que sofrem cristãos, onde a pregação da fé cristã é proibida, porém, isso não acontece apenas com a fé cristã, acontece com toda confissão de fé que destoe da confissão religiosa oficial ou do ateísmo oficial.

No Brasil não sofremos de Cristofobia, porém, graças à ascensão de um movimento que tem sido chamado de cristofascismo tem havido perseguição religiosa e de outras ordens, no Brasil.

Cristofascismo, aliás, é uma construção equivocada, deveria ser cristifascismo, uma vez que não há na figura do Cristo nada que poderia ser identificado com o fascismo, porém, há sim, pessoas que desenvolveram uma aberração que poderia ser chamada de cristianismo fascista, ou cristifascismo, não só no Brasil, mas, nos vários países que já viveram o fascismo.

O presidente, inclusive, tem sido acusado de "capitanear" esse movimento cristifascista, e boa parte dos evangélicos está sob a acusação de participar e de fomentar esse cristifascismo, que consiste em invocar o Cristo para justificar atos ou ações de fomento de tudo o que tem a ver com fobias sociais em relação à mulheres, à população lgbtqi+, ao pretos e pretas, aos pobres e aos povos originários; além de ataques a outras confissões religiosas, principalmente, de matriz africana.

Não há Cristofobia no Brasil. Basta olhar para os lados… em poucos lugares no mundo Cristo está tão presente no cotidiano do povo; símbolos cristãos espalhados por todos os lados: casas, lojas, carros inclusive em repartições públicas, apesar da constituição declarar o Brasil como país laico.

A pessoa do Cristo é proclamada em prosa e verso, festas populares o invocam de uma ou outra forma. Não! Não há Cristofobia no Brasil, mas, infelizmente, há cristifascimo, que é o que desperta angústia em todos os cristãos, incluindo evangélicos, que sempre souberam do Cristo como modelo maior de amor à humanidade.