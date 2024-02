A equivocada chamada do 24.03

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O erro é grave demais, tenho discordância de método, pois não se responde uma ameaça ao Judiciário com outra. Em quê contribui para a democracia?

É um grande equívoco chamar manifestação pública por condenação de quem quer que seja, não há o menor sentido político no ato, a não ser a falta de entendimento do que são os Poderes da República e seu equilíbrio.

continua após o anúncio

De forma análoga se fez manifestação contra Lula, quando a extrema direita fazia atos por sua prisão fortalecendo a Lava Jato, emparedando o Judiciário, desequilibrando os Poderes.

Esse método vem de 2013, que absorveu a tese das Primaveras Árabes e de indignados de fundo moralista e só serviu ao centro que a espalhou pelo mundo, o Departamento de Estado dos EUA.

continua após o anúncio

O uberpoder do Judiciário, judicialização da política, aproxima a sociedade de práticas fascistas. Defendo apoiar as medidas de investigações dentro do Estado de Direito, sem métodos que possam significar restrições ao direito de defesa, pressão sobre juízes, MP. Isso não acaba bem.

A grave e perigosa chamada de Bolsonaro para sua "defesa" nas ruas não pode ter como resposta outro erro, desse lado. É um desserviço à democracia.

continua após o anúncio

A quem servirá essa manifestação? Com certeza não é à democracia. Aliás, pode vitimizar Bolsonaro e tornar injusta sua condenação. Ao mesmo tempo que defendo a condução do processo pelo ministro de Alexandre de Moraes, não o comparo ao ex-juiz da Lava Jato, nem o trato como autoritário, para relativizar a questão do golpe.

A democracia deve ser nosso norte. Métodos que nada colaboram com ela devem ser afastados.

continua após o anúncio

Ainda dar tempo de mudar o rumo da prosa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.