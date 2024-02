A História dará razão a Lula

Apoie o 247

Com nazifascistas não há conciliação, é dever combater genocidas acolá e aqui.

O tempo dará razão a Lula e a sua coragem de dizer o que se passa na faixa de Gaza: genocídio.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás existiu: quando o Hitler resolveu matar os judeus”

“Não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um Exército altamente preparado e mulheres e crianças”. (Lula, presidente do Brasil).

Crianças e idosos não são ameaças em lugar algum, entretanto, são as maiores vítimas da carnificina comandada pelo carniceiro e mensageiro da morte, Netanyahu.

Hospitais em tempo algum foram alvo numa guerra, contudo, vêm sendo alvos escolhidos pelas tropas israelenses para não sobrar nem palestino enfermo em Gaza.

Um primeiro ministro sem pudor e compaixão, comparável aos piores nazistas do 3º Reich, quer botar fogo no entorno da Faixa de Gaza, com o propósito colonialista e também de servir à geopolítico dos EUA e contrapor a Nova Rota da Seda da China.

Um dia especialistas da psiquiatria e da psicanálise o terão como objeto de estudo, tal o fenômeno da desumanidade que encarna. De tal forma que, se o povo de Israel não o destituir e o levar à Corte penal, estará condenando as próximas gerações a serem filhotes do nazifascismo.

Como viverão com o paradoxo de condenar o nazismo de Hitler que dizimou seus ascendentes judeus, por limpeza étnica, e o governo de Israel que dizima palestinos com o mesmo propósito racista.

Todos os cidadãos e cidadãs do mundo, que acalentam humanidade em sua alma e são radicalmente contrários ao holocausto, devem enfileirar-se no combate ao gentio da perversidade, reencarnação ideológica de Hitler, Netanyahu.

Com a mesma coragem de Lula cabe a justiça do Brasil decretar a prisão preventiva de Bolsonaro, comparsa genocida de Netanyahu.

“Decretar a prisão como forma de proteger a sociedade e evitar que ele prejudique a persecução penal, ameaçando testemunhas ou destruindo provas, sobretudo porque continua agitando seus áulicos a atentarem contra a paz social e à democracia .

. Razões para uma prisão preventiva: Garantia de ordem pública e ordem econômica: para impedir que o réu continue a praticar crimes contra essas ordens, causando prejuízos irreversíveis à sociedade; conveniência da instrução penal, para evitar que o réu atrapalhe o processo ou a investigação, impedir que perturbe ou impeça a produção de provas, por exemplo, combinar verões ou ameaçar testemunhas; Garantia de aplicação da lei penal. Ou seja, impedir que atrapalhe a aplicação ao fugir do local do processo.”

Os bolsonarista em sua defesa argumentam que o golpe não se concretizou. Ora, ora, primatas da lei: numa tentativa de homicídio o assassinato não é consumado, mas é crime.

Jornais como Folha, Estadão, Globo, herdeiros das oligarquias escravocratas e subalternos ao império ocidental, não servem nem para limpar a bunda, pois são capazes de infecionar o esfíncter de tantos excrementos que cultivam em suas páginas.

“...o maior erro apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos”, disse André Mendonça do STF e cupincha do Bolsonaro, numa igreja presbiteriana em SP. No culto havia crianças, é muito feio mentir para crianças, mas, maior erro é ministro do Supremo falar fora dos autos.

Neste momento uma frente de blogs progressistas deve uníssonos montar uma trincheira para a defesa do Lula dos impropérios imperialistas e entreguistas das atrasadas elites brasileiras.

Lula é o paladino da PAZ!

