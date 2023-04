A Páscoa em que a democracia é restaurada

Apoie o 247

Prezados amigos brasileiros - agora livres do desgoverno demoníaco de bolsonaro -, enfim despojados do desencanto pelo gosto de viver que por ele nos foi impingido: – pelo desrespeito a tudo que merece ser respeita-do; – pela desumanidade e pela indiferença aos milhões de brasileiros acometi-dos pela covid-19, associada ao deboche e à falta de empatia com os doentes e seus familiares; – pelo descaso à vacinação contra a covi-19 e a descrença ex-plícita e manifesta ao significado e ao valor dos imunizantes usados contra to-das as demais doenças preveníveis por vacinação; – pelas tentativas ou deci-sões explícitas de prejudicar e desmoralizar o ensino público, a ciência, a cul-tura e a autêntica religiosidade; – pelo estímulo e empenho pessoal à compra indiscriminada de armas por parte da população brasileira, de que resultou nos últimos anos em nosso país o aumento de assassinatos e suicídios por armas de fogo e armas brancas, assim como de atentados, com muitas mortes de crianças em escolas e creches ; – pela entrega de bens públicos (privatiza-ção) - por custos muito inferiores aos avaliados por especialistas - a investido-res gananciosos obcecados pelo enriquecimento fácil; – pela corrupção (en-rustida, mas agora tornada pública) posta em prática por meio de manobras e negócios excusos, por pura ambição de enricar sem nenhum esforço; – pelas reiteradas manifestações de arrogância, própria dos “novos ricos” e dos “do-nos da verdade”: – pela intenção e disposição golpista de anular as eleições e impedir que eleitores de seus adversários pudessem votar; – pelos eventos terroristas promovidos em brasília no período pós-eleitoral; – pela invasão e destruição em 8 de janeiro das sedes dos três poderes; – enfim, pela tentativa de impor despoticamente o primado da barbárie, por meio de estratégias fas-cistas (com o sacrifício dos mais pobres e das comunidades excluídas ou escra-vizadas), agora neutralizada pela vontade do voto da maioria do povo brasileiro.

A páscoa que veio!

Portanto, amanhã, iremos saudar a páscoa que nos tentaram impedir de come-morar, data especial que chega a nós, brasileiros que respeitam os direitos humanos e a democracia, pela decisão sábia do povo simples (sobretudo), mas lúcido, que compreendeu a necessidade de pôr fim à barbárie e dar resposta firme e altaneira à horda de saltimbancos que pretendia continuar destruindo o nosso país.

A páscoa de amanhã traz a “ressureição da vida” ao povo brasileiro, com o alijamento da barbárie, do ódio, do ressentimento, da agressividade e da violência impostos pelo desgoverno criminoso e desumano do anti-cristo cujo nome é jair messias bolsonaro.

Além de tudo, a páscoa que comemoraremos amanhã tem o sentido do momento especial e único em que passamos a ser agentes e testemunhas da destruição ou, pelo menos, do esfacelamento da seita diabólica do bolsonarismo!

O Brasil vai viver amanhã uma grande páscoa! Uma páscoa beatificada pela aura do verdadeiro cristianismo.

Devemos nesta páscoa agradecer a deus por essa dádiva que equivale a um renascimento – a verdadeira ressureição dos valores e normas propalados pelas palavras de cristo, incorporadas ao espírito da autêntica democracia.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

