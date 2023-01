A prisão de Bolsonaro representa a prisão de milhões de bolsonaristas

Apoie o 247

Sem eufemismos.

A liberdade e a prisão de Bolsonaro representam, de um lado, o fascismo declarado, o racismo em estado puro, a crueldade contra a natureza, o desprezo à humanidade; de outro, a repressão da energia pulsional agressiva, necessária para o projeto civilizatório.

Uma metáfora plausível para Bolsonaro é da Hidra de Lerna: um monstro representado por diversas cabeças de serpente em um corpo de dragão. Como ensina uma das versões explicativas do mito, a cada vez que se cortava uma das cabeças, cresciam duas em seu lugar. Assim é o bolsonarismo e sua monstruosidade. O que os terroristas fazem, o tempo todo, pedindo o fim da democracia, é a consequência imediata de uma multiplicação de cabeças gestadas a partir do contexto que culminou com o golpe contra a Presidenta Dilma Rousseff, em 2016; a operação lava-jato, liderada pelo juiz suspeito Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol; o ódio ao PT, especialmente direcionado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disseminado dia após dia pelos principais veículos de comunicação do país.

Isso foi o suficiente para reabrir, depois de mais de 80 anos, a caixa de pandora do Integralismo orientado pelo lema “Deus, pátria e família”, enterrado por Getúlio Vargas por meio do Decreto-lei nº 37 em Dezembro de 1937, em que se lê, no Art. 5º “Não será permitido aos militares de terra e mar, assim como aos membros de outras corporações de caráter militar, pertencerem às sociedades civis em que se transformarem os partidos políticos a que se refere o art. 1º.”

A consequência?

O preço histórico que o Brasil paga por aventuras golpistas, perigosas até para quem contribui para promovê-las. Prova fulminante da fragilidade de nossa democracia e de nossa vulnerabilidade geopolítica diante do Império. A grande questão consiste em entender as engrenagens de reprodução deste sistema corrosivo, extrativista, vulgar. Senão, qual será o significado do Brasil quando quem mais se diz patriota instala-se em propriedades luxuosas da Flórida, Orlando, Miami para, de longe, usufruir das riquezas nacionais? O Brasil, nestas condições, não passa, literalmente, de um quintal norte-americano.

A urgência da prisão de Bolsonaro é, por isso, não somente necessária para a reordenação da democracia e dos ideais civilizatórios, como o resgate da própria essência do patriotismo enquanto vocação para servir ao país em um regime de solidariedade e de paz. Postergar sua prisão é fomentar o bolsonarismo. De pouco adiantam outras prisões, como as de Anderson Torres ou Roberto Jefferson, quando a cabeça central da Hidra segue viva, emanando um poder regenerativo e multiplicador das cabeças ainda ávidas para perseguir o projeto em curso de destruição da democracia. É preciso, portanto, cortar e cauterizar a cabeça da serpente.

A versão atual do neoliberalismo fascista vai mostrando seus rostos e tentáculos. O que se apresenta ao novo governo não são apenas os desafios tradicionais da governança política, da negociação para aprovação das pautas caras ao governo. Os novos tempos são de uma guerra permanente em que o presidente Lula deverá duplicar sua atenção entre os assuntos do governo e o terrorismo fascista renascido no Brasil no contexto que precedeu o governo de Jair Bolsonaro.

