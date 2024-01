Abalando as estruturas do status quo na Europa

A entrada em cena do grupo alemão liderado pela deputada Sahra Wegenknecht está abalando as estruturas daqueles que anseiam pela permanência do status quo edit

Há um bom tempo, os partidos políticos europeus tradicionalmente associados à esquerda parecem ter-se tornado meras franquias de seu patrono, o Partido Democrata estadunidense.

Esta impressão se vê reforçada ao constatarmos que a essência da atuação de ditas organizações está relacionada com pautas tipicamente identitárias.

Assim que, muita energia tem sido empregada para travar encarniçadas batalhas em torno de disputas linguísticas, tais como sobre os usos apropriados ou indevidos de pronomes; na priorização do debate relacionado com questões de gênero; ou a absolutização da preocupação climática. Em consequência de tudo isto, o papel da luta de classes como motor da história foi quase que abolido dos manuais de atuação de quase toda a esquerda europeia.

Por isso, a entrada em cena do grupo alemão liderado pela deputada Sahra Wegenknecht está abalando as estruturas daqueles que anseiam pela permanência do status quo no campo político, seja pelo lado da direita, seja pelo da esquerda.

Ao abandonar seu anterior partido, Die Linke, do qual era uma de suas mais expressivas figuras, Wegenknecht arrastou consigo um quarto de sua base parlamentar no Bundestag (o Parlamento Alemão). Isto inviabilizou a continuidade de Die Linke como bloco formalmente constituído, uma vez que deixou de contar com o número mínimo necessário de deputados para tal fim (38).

O grupo dissidente está criando uma nova estrutura partidária, cujo nome, provisoriamente, está sendo "Aliança Sahra Wagenknecht pela Razão e a Justiça", o que, de por si, nos dá uma ideia da importância de sua figura pessoal em termos de liderança.

Neste enlace (https://youtu.be/Te5qDUqTzJk), temos um excelente vídeo de Ahí Les Va, protagonizado por Mirko Casale, a respeito da formação desta nova agrupação política alemã e as repercussões dela decorrente, tanto na própria Alemanha como no resto da Europa. Convém vê-lo com muita atenção e interesse com o propósito de buscar mais informações para que possamos retirar destes episódios as lições que nos ajudem a lidar melhor também com nossa realidade local.

Para possibilitar que um maior número de pessoas possa usufruir do valioso conteúdo deste material, fiz sua tradução ao português e preparei as respectivas legendas para o vídeo. Oxalá possa servir para dar mais força à luta de quem aspira a construir um mundo mais justo para as maiorias trabalhadoras.

