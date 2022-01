Adeus à deusa

Apoie o 247

Elza soou como ninguém, suou como ninguém zoou como ninguém.



O soar do timbre da voz de Elza, aliás, os soares, eram como uma digital acústica, uma marca única, genuína, original.



Oriunda do Planeta Fome, a menina regurgitava um grito de dor e fúria, numa ternura serena e trovejante, numa doçura repleta de inconformismo.



Porque Elza, era antes de tudo, uma inconformada.



Seu timbre, rasgante, luminoso como uma lâmina e cortante como uma espada, feria; porque o que ela cantava era pra doer.



Elza não cantava para ninar a Casa Grande.



Suou como muitas de suas manas, sofreu os dissabores do amor, sobreviveu à violência doméstica, foi mulher com voz e gritos num mundo que teima em sufocá-las.



Zuou como ninguém, na Itália, lembra Chico Buarque, encheu a rua de uma alegria algazarrante com seus filhos e agregados a jogar golzinho como se estivessem nas ruelas cariocas.



Seu mundo tava sempre consigo, enraizado.



Elza era atualíssima, por isso esteve sempre a encantar as gerações que lhe sucediam, sempre diva, sempre referenciada e reverenciada; entendeu o funk, o rap...



Prestou atenção no presente sem estar presa ao passado.



Embora soubesse que o seu passado sempre será um presente para a juventude que bebe na fonte rejuvenescente de sua arte.



Abraçou, no sentido de afago e afeto, todas as causas que traziam dores aos seus e às suas, bradou contra o racismo, a misoginia, a homo e a transfobia, era o eterno grito da fome.



E a fome das gentes não é só fome de comida.



O mundo soube da sua existência e da sua resistência.



Era a brasileira brasileiríssima.



Era não, Elza sempre será!



Inspiradora, Rainha, deusa, diva, exu...



Elza soará para sempre em nossas vidas.



Saravá.-

