Em poema, Cristine Nobre Leite aborda os atos bolsonaristas do dia 7 de setembro e suas consequências; o fracasso da terceira via no dia 12; e a situação geral do Brasil edit

Cipó de Aroeira

Águas de Setembro

Por Cristine Nobre Leite

No céu havia um "Trovão"

Pra chuva que não caiu

Zé foi pro raio e partiu

Faltou água pro perdão

A voz do seu caminhão

Ecoou em breve instante

Parou, sem seguir adiante

Até ser silenciada

Xandão com uma canetada

Calou aquele pedante

As águas do dia sete

Nem um pouco patriotas

Sequer encheram compotas

Desfile pra infitete

Um palco para tiete

Que aplaude um capitão

Um mito de podridão

Que não sabe o que diz

De vampiro é aprendiz

Amigos da escuridão

A água seguindo escassa

No dia doze vigente

Na falta de mar de gente

Um movimento fracassa

O "Nem- Nem" ainda não passa

Ninguém vê terceira via

"MBL" encolhia

Com má articulação

Falta de coordenação

"Vem pra rua" noutro dia

Águas da imitação

Usadas pelo Marinho

Que não ri "dele" sozinho

Há bandidos no plantão

Citam Temer e Xandão

Bozo é o bobo sem norte

Não sei se há quem suporte

Viver com tanto sarcasmo

Pra acabar meu espasmo

Procuro uma água forte

A água ficando rara

Secando em todo Brasil

Crise hídrica à mil

Fonte energética cara

E Paulo Guedes não para

De ser mal economista

Trouxe inflação bem à vista

E desestatizações

Nele solto meus trovões

E jogo água na pista

