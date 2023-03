Bananinha me obrigou a lembrar da minha 1ª professora de história, a “senhora racista”

"O negrinho faltou? que bom, aproveito para dar um recadinho: cuidado com esse moleque, gente perigosa, mora no morro. Evitem esse menino”, disse a professora edit

Ninguém nasce racista, mas alguns se contaminam ao longo da vida num fétido pantano corroido pelo líquido que vazou em Chernobyl. Relato aqui o meu primeiro contato com tal aberração. Sim! com uma professora de história

O episódio do Bananinha relacionando a visita de Flávio Dino no complexo da Maré com um ato cordial aos bandidos, inclusive mais uma vez relacionando de forma absurda o CPX (abreviação para complexo, termo inclusive usado pelos policiais) ao tráfico, me fez lembrar da minha primeira professora de história, a “Amaruza” (nome fictício).

Bananinha poderia até ser um legítimo filho de Amaruza. O mais querido, sem dúvidas.

Nascida numa família progressista, não tive contato com ações racistas até conhecê-la, por volta dos 10 anos de idade, no colégio público dos anos 90. Salve-se quem puder. Que loucura.

Amaruza normalmente já possuía um ódio por crianças, mas em especial por crianças negras. E eu nunca mais vou esquecer do Evaristo (nome fictício) por conta desse episódio em questão.

Evaristo não participava das aulas, dormia muito. Com seu material escolar e uniforme carcomido, era visível que vivia em condições vulneráveis. Criança, pensava que o sono dele era por pura preguiça, hoje, eu entendo que a vida pode pregar peças muito mais cruéis do que uma noite mal dormida.

Um dia Evaristo não foi à aula. Algo que não era nenhuma novidade. Amaruza aproveitou a situação para esbravejar, bem alto:

“O negrinho faltou hoje? que bom, aproveito para dar um recadinho: cuidado com esse moleque, gente perigosa, mora no morro. Evitem esse menino”.

Eu não me lembro exatamente o que eu fiz com a informação, até porque com 26 anos me separa dessa criança. Mas me recordo da minha mãe enfurecida indo ao colégio brigar com ela.

Bananinha me obrigou a lembrar do meu primeiro contato com o racismo. E o Flávio Dino, que já anunciou que irá enquadrá-lo na Justiça, me faz lembrar que não vivemos mais na escravidao. É para isso que eu fiz o L!

