CarnaGado na Paulista: o reencontro de golpistas bolsonaristas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Amanhã teremos no Brasil, mais especificamente na Avenida Paulista, a micareta de bolsonaristas golpistas e que durante quatro anos apoiaram todo tipo de covardia, perversidades e crimes perpetrados pelo pior desgoverno da história do Brasil, à frente dele o fascista Jair Bolsonaro, que, no papel de machão e valentão, transformou-se em indivíduo cagão, enfim, em um covarde como sempre foi e continuará a ser até o fim de sua vida errática e plena de iniquidades, vilezas, desumanidades e leviandades.

O gado bolsonarista vai se encontrar na Paulista e assim demonstrar toda sua sanha por um País que permaneça sempre desigual, sectário, desumano, egoísta, individualista, elitista e, sobretudo, racista e violento, de maneira que parte da população que apoia o fascismo e a instalação de uma ditadura continue a se dar "bem" na vida, a exemplo dos malandros e espertalhões que estão a organizar a ridícula e atrevida micareta bolsonarista, cujo propósito maior é confrontar as investigações da Polícia Federal e tentar colocar contra a parede o STF, que já avisou de antemão que não vai tolerar insultos e ameaças contra os seus membros.

continua após o anúncio

O Bozo, cuja alcunha é Bolsonaro, não para de vilipendiar a estabilidade política do País e a afrontar as instituições, de tal maneira que esse sujeito sem eira nem beira se considera, juntamente com sua escória de brucutus, no direito de fazer uma estrepitosa micareta a apenas um pouco mais de um ano do quebra-quebra promovido por uma turba de delinquentes e fanáticos políticos e religiosos, que resolveram tentar um golpe de estado na cara dura e perante os olhos de toda a população brasileira --- da Nação.

E até hoje, a despeito do julgamento e da prisão do gado bolsonarista por parte da Corte Suprema, os grandes financiadores do agronegócio, empresários como os do setor de carga e transporte, além de políticos de extrema direita e de direita que militam no Congresso Nacional, bem como os generais, ainda não foram presos, o que denota uma maior atenção e preocupação, no que concerne à impunidade e, com efeito, a repetição de novas tentativas de golpe de estado, conforme ocorreu inúmeras vezes na história do Brasil.

continua após o anúncio

A micareta dos celerados da bozolândia, que se comportam de maneira submissa e perniciosa, a participar de um verdadeiro CarnaGado, não condiz com o Estado Democrático de Direito e com a democracia brasileira. Definitivamente, essa gente antidemocrática provou e comprovou nos últimos anos que é impossível a coexistência dela com a democracia e exatamente por isso a liberdade de expressão dos golpistas, que estarão amanhã na Avenida Paulista merece a maior atenção por parte do STF, da PGR, da sociedade civil organizada e do povo brasileiro em geral, porque é mais do que sabido e experimentado que com os fascistas não se negocia, não se dialoga e não se cede nada, porque o fascismo persegue, reprime, prende e mata todos aqueles que se contrapõem aos seus devaneios ditatoriais. O fascismo se derrota! Apenas isso, e nada mais.

É muita ousadia desse sujeito ordinário e inelegível fazer política de enfrentamento às instituições e ao País, de forma desrespeitosa e deletéria, com o apoio de sua escumalha, que desde o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, em 2016, inferniza o País, comete crimes em série e se insurge contra o Estado de Direito, a se valer sordidamente das redes sociais e da mentira, da desinformação e das fake news como prática de suas infames rotinas.

continua após o anúncio

Bolsonaro e os golpistas de sua malta deveriam estar presos, não somente por serem os mentores da intentona bolsonarista e fascista, mas, sobretudo, por terem cometido inúmeros crimes quando se aboletaram no poder central como verdadeiros chacais e, conforme aponta o relatório da CPI da Pandemia (Covid-19), tais crimes têm de ser devidamente investigados e seus autores severamente punidos.

A convocação do gado bolsonarista para participar da micareta de golpistas e celerados extremistas de todo tipo e espécie realmente se trata de uma provocação à estabilidade democrática de um País que necessita urgentemente de paz e desenvolvimento econômico e social.

continua após o anúncio

Flertar com o golpismo e ser permissivo com os fascistas é por demais perigoso. É simplesmente estarrecedor verificar que um fascista apoiador de torturas e que mistura Deus com armamentos, ódio e intolerância, além de cansar de demonstrar uma coleção de preconceitos contra tudo e contra todos, abra a sua boca para afirmar que irá defender a democracia, o estado de direito, bem como falar de "liberdade", pátria e família. Bolsonaro falar de pátria e família não passa de deboche e escárnio.

Liberdade para quê, cara pálida? Para pregar golpe, afrontar a democracia, insultar autoridades constituídas dos três poderes e enfrentar em plena Paulista as investigações da PF e as denúncias da PGR, além de "peitar" descaradamente o Supremo?

continua após o anúncio

O tal de "Mito", que é na verdade um mitômano, e seus asseclas têm de ser parados e colocados em seus devidos lugares: as prisões. Será uma lição amarga, severa, mas, sobretudo, pedagógica, como se fosse um remédio antigolpe e anti-civilização contra um anarcoprimitivista do naipe de Bolsonaro, que odeia a civilização e a cultura, mas que sempre pretendeu beneficiar e privilegiar a sua família, assim como defender os interesses do ricos em detrimento dos interesses do Estado nacional, a fragilizar, inclusive, a soberania do Brasil e a emancipação total do povo brasileiro.

Jair Bolsonaro é um dos maiores e piores traidores da Pátria e da história deste País. Dissimula, manipula e mente, pois seu modus operandi desde sempre, desde seu tempo de Exército, quando foi preso por desacato, insubordinação e traição, conforme relatório de coronel que realizou investigações sobre ele na época.

continua após o anúncio

O Inelegível, que será também presidiário para o bem do País, ainda vai ver com quantos paus se faz uma canoa, bem como saberá, pedagogicamente, que ele e seus filhos não podem tudo, mas podem ser punidos como qualquer brasileiro que incorre em malfeitos.

O gado vai mugir na Avenida Paulista, exalar ódio, analfabetismo político, intolerância, preconceitos, a fazer ode à violência e à burrice. O seu ídolo de pés de barro, que está a se borrar por medo de ser preso, talvez até chore, em uma atuação ridícula e rocambolesca, porque não passa de um canastrão de índole perversa e alma fascista. Que as autoridades constituídas estejam alertas à micareta do gado e que Bolsonaro e sua cambada de golpistas sejam logo presos. É isso aí.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.