Lula resolveu dar cartão amarelo, em vez do vermelho, ao ministro Juscelino Filho. E mandou o VAR analisar o lance, o que vai acontecer na próxima reunião do conselho de ética da Presidência da República, daqui a três semanas.

Enquanto isso, o governo espera gestos do União Brasil. O primeiro seria seus deputados retirarem senão todas, ao menos algumas assinaturas da proposta de CPMI do golpe, na realidade, CPMI dos golpistas.

Dos 57 deputados da bancada, 27 assinaram. Para enterrar a proposta, que tem 189 assinaturas no total, ao menos 20 têm que ser retiradas.

Lula amarelou? Mostrou fraqueza? Acho que não, ao contrário. Mostrou que não pode se enfraquecer. Cartão vermelho não seria só para o ministro, mas para o União Brasil e para o centrão. Mais vale contar com 30 votos do União Brasil do que com nenhum.

Brigar com o centrão a essa altura comprometeria mais seu projeto de governo do que manter um ministro sem qualificação e agora enroscado na história dos cavalos.

Lula não nasceu ontem. Sabe que não pode brigar com o centrão, nem com o presidente da Câmara, que faz parte do centrão.

Na última vez em que isso ocorreu, as consequências foram funestas.





