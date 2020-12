Caso João Alberto: racismo estrutural, o “Apartheid” brasileiro!

Um fato tem pautado as famílias brasileiras: a ascensão do ódio através da legitimação do governo Bolsonaro. O caso João, homem negro que foi espancado até a morte na rede Carrefour. A violência ascendeu as questões sociais, o racismo estrutural e a relativização de crimes.

Diante a repercussão negativa, o Carrefour emitiu uma nota, com intenção de esclarecer o caso. Entretanto, a mensagem sequer reparou os erros do passado e chancelou o verdadeiro “senso criminal”, ou seja, relativizou mais uma tragédia.

O crime aconteceu em Porto Alegre, capital gaúcha. Foi alegado que houve uma discussão no setor dos caixas entre João (vítima) e a atendente. Ao final, o mesmo foi colocado para fora do estabelecimento, por seguranças particulares.

Foi citado também uma suposta agressão entre um dos seguranças e João Alberto. Posteriormente, o que se viu foi um espancamento sumário. Alberto faleceu, em decorrência de um estrangulamento, após diversos socos, deferidos por 2 seguranças.

Vídeos gravados documentaram o crime. A instituição comercial assistiu de forma conivente e complacente, entre aspas, legitimando as atuações de seus colaboradores. Em nota, o Carrefour não reparou o erro e jogou a culpa nas empresas terceirizadas, contratadas para fazer a segurança da loja.

O mais aterrorizante é que mesmo depois da omissão dos demais agentes, haja pessoas, políticos, grupos, a própria sociedade, que simplesmente busque um algum senso moral para justificar tal feito.

As explanações são diretas e caracterizam de forma bem objetiva, o conceito de racismo estrutural. “Ele tinha passagens pela polícia. Ele foi hostil com a atendente. Ele era um criminoso”. Narrativas como essa ascendem a divisão de raças, a guerra de classes, o “Apartheid” brasileiro.

Se o estado não resguarda os direitos básicos de negros, pobres periféricos, a segurança trata de fazer a divisão de classes, aos requintes de crueldade.

Se a construção de direitos, de justiça social, existe para apenas uma parcela da sociedade, que se consolidou através dos privilégios e uma “meritocracia” mentirosa, que rechaçou o viés escravista que carrega a trajetória de séculos de escravidão.

Livre? Liberdade se define por justiça social, não por autoritarismo ou até mesmo no discurso do olho por olho , dente por dente. As políticas públicas tão importantes para emergir um povo, tampouco são efetivadas na busca de um pedido de desculpas que nunca vem.

O hiato, o ostracismo, a violência, as injustiças, a consciência de classe, ambas estão sendo secundárias e tampouco discutidas pelos órgãos responsáveis. O vice presidente Hamilton Mourão declarou que no Brasil não há racismo.

São falas como essa que definem literalmente a relativização de crimes raciais, além do papel do estado em resguardar direitos básicos que estão na constituição federal.

Quando começou a política de cotas raciais, automaticamente, parte da sociedade definiu como privilégios, tapando os olhos para o passado de exclusão e marginalização de milhares de negros que tiveram vidas ceifadas, por senhores de engenho.

A escravização de negros ainda passa por um debate muito superficial. Se em governos conservadores, as pautas progressivas são deixadas de lado para deixar o mercado fazer a implementação do racismo estrutural.

Quem tem recursos, ou seja, literalmente, dinheiro, que goze de seus direitos e privilégios. Quem não tem, simplesmente, se sucumbe. A romanização via capital deixou míope parte da sociedade que acredita numa pseudodemocracia que sempre fez uma elite, como o elo de poder e protagonismo.

Em pleno século 21, o debate de justiça social é colocado em segundo plano. Se o ódio enviesado é impactado pela relativização de crimes através do conservadorismo de outrora, a falta empatia tem definido o um erro de ordem social no Brasil.

Estancar a violência social, diminuir as desigualdades, fazer justiça com os povos oprimidos, negros, povos indígenas, historicamente, ignorados por um estado que nunca existiu.

Mínimo para eles e máximo para os colonialistas, que impuseram um sistema de segregação e uma subdivisão racial ainda muito mais latente.

Joãos, Marias, quantos mais negros terão que morrer, sejam pelo racismo estrutural da omissão do Estado nas políticas públicas ou até mesmo a violência policial nas periferias? Emergir é um dever, uma obrigação, do estado, dos governantes.

Se as balas perdidas têm o endereço certo para as favelas de jovens descamisados, excluídos. O condomínio trata de tapar os olhos dos frios, indiferentes, da pseudo burguesia, que limitou a percepção de realidade social, econômica de uma nação inteira.

