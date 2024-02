Como a CIA desestabiliza o mundo

No caso da Ucrânia, sabemos que os EUA desempenharam um papel encoberto importante no golpe edit

Por Jeffrey D. Sachs, Common Dreams – Existem três problemas básicos com a CIA: seus objetivos, métodos e falta de responsabilidade. Seus objetivos operacionais são o que a CIA ou o Presidente dos Estados Unidos define como de interesse dos EUA em determinado momento, independentemente do direito internacional ou do direito dos EUA. Seus métodos são secretos e duplicitantes. Sua falta de responsabilidade significa que a CIA e o presidente conduzem a política externa sem nenhum escrutínio público. O Congresso é um tapete, um espetáculo.

Como disse um recente diretor da CIA, Mike Pompeo, sobre seu tempo na CIA: "Eu era o diretor da CIA. Nós mentimos, trapaceamos, roubamos. Tínhamos cursos inteiros. Isso te lembra da glória do experimento americano".

A CIA foi estabelecida em 1947 como sucessora do Escritório de Serviços Estratégicos (OSS). O OSS desempenhou dois papéis distintos na Segunda Guerra Mundial: inteligência e subversão. A CIA assumiu ambos os papéis. Por um lado, a CIA deveria fornecer inteligência ao governo dos EUA. Por outro, a CIA deveria subverter o "inimigo", ou seja, quem quer que o presidente ou a CIA definisse como inimigo, usando uma ampla gama de medidas: assassinatos, golpes, tumultos planejados, armamento de insurgentes e outros meios.

É esse último papel que se revelou devastador para a estabilidade global e o estado de direito nos EUA. É um papel que a CIA continua a perseguir hoje. Na prática, a CIA é um exército secreto dos EUA, capaz de criar tumulto em todo o mundo sem qualquer responsabilidade.

Quando o Presidente Dwight Eisenhower decidiu que a estrela política ascendente da África, o democraticamente eleito Patrice Lumumba do Zaire (agora República Democrática do Congo), era o "inimigo", a CIA conspirou em seu assassinato em 1961, minando assim as esperanças democráticas para a África. Ele dificilmente seria o último presidente africano derrubado pela CIA.

Em seus 77 anos de história, a CIA foi responsabilizada publicamente apenas uma vez, em 1975. Naquele ano, o senador de Idaho Frank Church liderou uma investigação do Senado que expôs a chocante rampa da CIA de assassinatos, golpes, desestabilização, vigilância e tortura e "experimentos" médicos estilo Mengele.

A exposição pelo Comitê Church da chocante má conduta da CIA foi recentemente detalhada em um excelente livro pelo repórter investigativo James Risen, O Último Homem Honesto: A CIA, o FBI, a Máfia e os Kennedys - e a Luta de Um Senador para Salvar a Democracia.

Aquele único episódio de supervisão ocorreu por causa de uma rara confluência de eventos.

No ano anterior ao Comitê Church, o escândalo de Watergate derrubou Richard Nixon e enfraqueceu a Casa Branca. Como sucessor de Nixon, Gerald Ford não foi eleito, era ex-congressista e relutante em se opor aos privilégios de supervisão do Congresso. O escândalo de Watergate, investigado pelo Comitê Ervin do Senado, também fortaleceu o Senado e demonstrou o valor da supervisão do Senado sobre os abusos de poder do Poder Executivo. Crucialmente, a CIA era liderada pelo novo diretor William Colby, que queria limpar as operações da CIA. Além disso, o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, autor de ilegalidades pervasivas também expostas pelo comitê Church, morreu em 1972.

Em dezembro de 1974, o repórter investigativo Seymour Hersh, então como agora um grande repórter com fontes dentro da CIA, publicou um relato de operações ilegais de inteligência da CIA contra o movimento anti-guerra dos EUA. O líder da maioria do Senado na época, Mike Mansfield, um líder de caráter, então nomeou Church para investigar a CIA. O próprio Church era um senador corajoso, honesto, inteligente, de mente independente e intrépido, características cronicamente em falta na política dos EUA.

Se apenas as operações desonestas da CIA tivessem sido relegadas à história como resultado dos crimes expostos pelo Comitê Church, ou pelo menos tivessem trazido a CIA sob o estado de direito e a responsabilidade pública. Mas isso não foi o que aconteceu. A CIA teve a última risada - ou melhor, trouxe o mundo às lágrimas - mantendo seu papel preeminente na política externa dos EUA, incluindo a subversão no exterior.

Desde 1975, a CIA conduziu operações secretas apoiando jihadistas islâmicos no Afeganistão que arruinaram completamente o Afeganistão, dando origem à Al-Qaeda. A CIA provavelmente conduziu operações secretas nos Bálcãs contra a Sérvia, no Cáucaso contra a Rússia e na Ásia Central visando a China, todos empregando jihadistas apoiados pela CIA. Na década de 2010, a CIA conduziu operações mortais para derrubar Bashar al-Assad, da Síria, novamente com jihadistas islâmicos. Por pelo menos 20 anos, a CIA esteve profundamente envolvida em fomentar a crescente catástrofe na Ucrânia, incluindo a derrubada violenta do presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, em fevereiro de 2014, que desencadeou a devastadora guerra que agora envolve a Ucrânia.

O que sabemos dessas operações? Apenas as partes que denunciantes, alguns poucos repórteres investigativos intrépidos, um punhado de bravos estudiosos e alguns governos estrangeiros estiveram dispostos ou capazes de nos contar, com todos esses potenciais testemunhas sabendo que poderiam enfrentar severas retaliações do governo dos EUA. Houve pouca ou nenhuma responsabilização pelo próprio governo dos EUA, ou supervisão ou restrição significativa impostas pelo Congresso. Pelo contrário, o governo se tornou cada vez mais obsessivamente secreto, buscando ações legais agressivas contra divulgações de informações classificadas, mesmo quando, ou especialmente quando, essas informações descrevem as ações ilegais do próprio governo.

De vez em quando, um ex-funcionário dos EUA revela o jogo, como quando Zbigniew Brzezinski revelou que havia induzido Jimmy Carter a designar a CIA para treinar jihadistas islâmicos para desestabilizar o governo do Afeganistão, com o objetivo de induzir a União Soviética a invadir aquele país.

No caso da Síria, aprendemos com algumas histórias no New York Times em 2016 e 2017 das operações subversivas da CIA para desestabilizar a Síria e derrubar Assad, conforme ordenado pelo presidente Barack Obama. Aqui está o caso de uma operação da CIA terrivelmente equivocada, flagrantemente violadora do direito internacional, que levou a uma década de tumulto, uma guerra regional crescente, centenas de milhares de mortes e milhões de deslocados, e ainda não houve uma única honesta reconhecimento deste desastre liderado pela CIA pela Casa Branca ou pelo Congresso.

No caso da Ucrânia, sabemos que os EUA desempenharam um papel encoberto importante no golpe violento que derrubou Yanukovych e que varreu a Ucrânia para uma década de derramamento de sangue, mas até hoje, não conhecemos os detalhes. A Rússia ofereceu ao mundo uma janela para o golpe ao interceptar e então publicar uma ligação entre Victoria Nuland, então Secretária Assistente de Estado dos EUA (agora Subsecretária de Estado) e o Embaixador dos EUA na Ucrânia Geoffrey Pyatt (agora Secretário Assistente de Estado), na qual eles planejam o governo pós-golpe. Após o golpe, a CIA treinou secretamente as forças de operações especiais do regime pós-golpe que os EUA ajudaram a trazer ao poder. O governo dos EUA não comentou sobre as operações secretas da CIA na Ucrânia.

Temos boas razões para acreditar que agentes da CIA realizaram a destruição do gasoduto Nord Stream, de acordo com Seymour Hersh, que agora é repórter independente. Ao contrário de 1975, quando Hersh estava no New York Times em uma época em que o jornal ainda tentava responsabilizar o governo, o Times nem sequer se dá ao trabalho de investigar a história de Hersh.

Responsabilizar a CIA publicamente é, é claro, uma luta íngreme. Presidentes e o Congresso nem tentam. A mídia mainstream não investiga a CIA, preferindo citar "autoridades seniores não identificadas" e a cobertura oficial. Será que os veículos de mídia mainstream são preguiçosos, subornados, com medo das receitas publicitárias do complexo militar-industrial, ameaçados, ignorantes, ou todos os itens acima? Quem sabe.

Há uma pequena esperança. Em 1975, a CIA era liderada por um reformador. Hoje, a CIA é liderada por William Burns, um dos principais diplomatas de longa data dos Estados Unidos. Burns conhece a verdade sobre a Ucrânia, pois atuou como embaixador na Rússia em 2008 e enviou um cabo para Washington sobre o grave erro de expandir a OTAN para a Ucrânia. Dada a estatura e os feitos diplomáticos de Burns, talvez ele apoiasse a responsabilidade urgentemente necessária.

A extensão do tumulto contínuo resultante de operações da CIA que deram errado é surpreendente. No Afeganistão, Haiti, Síria, Venezuela, Kosovo, Ucrânia e muito além, as mortes desnecessárias, a instabilidade e a destruição desencadeada pela subversão da CIA continuam até hoje. A mídia mainstream, as instituições acadêmicas e o Congresso deveriam estar investigando essas operações da melhor maneira possível e exigindo a divulgação de documentos para possibilitar a responsabilidade democrática.

No próximo ano, é o 50º aniversário das audiências do Comitê Church. Cinquenta anos depois, com o precedente, inspiração e orientação do próprio Comitê Church, é hora urgente de abrir as cortinas, expor a verdade sobre o tumulto liderado pelos EUA e iniciar uma nova era em que a política externa dos EUA se torne transparente, responsável, sujeita ao estado de direito tanto doméstico quanto internacional, e direcionada para a paz global em vez de subversão de supostos inimigos.

