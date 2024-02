“Conhecereis Bolsonaro e Bolsonaro vos destruirá”

Apoie o 247

Valdemar Costa Neto é a mais recente - mas não a única, nem a última - vítima da maldição que atinge, mais cedo ou mais tarde, os que cruzam seu caminho com o do ex-presidente.

Ele estava no comando do maior partido brasileiro. Tinha o maior fundo eleitoral e partidário. Nadava em votos e em dinheiro. Ninguém mais se lembrava que tinha puxado cana.

Foi só se associar a Bolsonaro para ser preso de novo e ver seu partido arriscado a perder o registro. Foi solto hoje, mas sua conexão com a tentativa de golpe está provada.

A lista das vítimas é extensa.

Fabrício Queiroz, que se apresentava como “amigo, irmão, camarada” de Bolsonaro, e foi chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro, fazia tudo o que ele mandava, já foi fugitivo, preso, processado e sua situação na Justiça é nebulosa até hoje.

Nem se fala mais nele - que já foi popular a ponto de haver máscaras de carnaval com seu rosto.

Adriano da Nóbrega, o chefe do Escritório do Crime premiado com a medalha mais honrosa da Assembleia Legislativa do Rio pelo então deputado Flávio Bolsonaro, que empregou seus parentes em seu gabinete, e elogiado por Bolsonaro, foi fuzilado na Bahia, em circunstâncias misteriosas.

O milionário Paulo Marinho ofereceu sua mansão para a campanha presidencial de Bolsonaro, mas rompeu com ele ao perceber que a continuar bancando os gastos exorbitantes ele iria à ruína.

Gustavo Bebianno, o primeiro bolsonarista-raíz, pioneiro da campanha presidencial na qual ninguém acreditava, chegou a ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, mas morreu repentinamente depois de romper com seu ídolo.

Daniel Silveira, aquele que quebrou a placa da Rua Marielle Franco, e a quem prometeu anistia depois de ameaçar ministros do STF, está em cana até hoje.

O valentão Roberto Jefferson, sempre o primeiro a defender Bolsonaro, e a seguir suas normas, recebeu os agentes da PF a bala, e continua vendo o sol quadrado.

Os militares que ele trouxe para o governo, tais como Braga Netto, Paulo Sérgio e Augusto Heleno estão na marca do pênalti, investigados no inquérito do golpe de estado, sujeitos a altas penas de prisão. E a serem expulsos do Exército.

Seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, já ficou preso, já foi solto, mas está implicado no mesmo inquérito do golpe de estado. Como profetizou na famosa reunião, está f…

O tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, já foi preso, já delatou, corre o risco de ser expulso do Exército, portanto sua carreira militar acabou. E pode voltar à prisão por ter omitido a reunião de 5 de julho de 2022 em sua delação premiada. O pai, outro amigo de Bolsonaro, entrou no rôlo das jóias e relógios.

Seu conselheiro internacional, Filipe Martins, foi preso na recente operação da PF e ninguém sabe quando vai sair.

Um de seus advogados mais espalhafatosos, Frederic Wassef, tentou ajudar o cliente vendendo presentes de estado, foi descoberto e vai responder na Justiça.

Seus quatro filhos têm ou já tiveram problemas com o Poder Judiciário.

Alexandre Ramagem, amigão dos filhos mais velhos, chegou a chefe da Abin, se elegeu deputado federal, mas com a descoberta da Abin Paralela está com os dias de liberdade contados.

Tudo indicava que Sérgio Moro teria um futuro brilhante, mas depois de entrar no governo Bolsonaro começou seu inferno astral e hoje está rolando escada abaixo, às vésperas de ser cassado pela Justiça Eleitoral.

Incumbido de trazer ao Brasil as jóias presenteadas pela Arábia Saudita, o ministro Bento Albuquerque entrou no inquérito que apura o provável crime, mancha grave em sua carreira na Marinha. E ainda vai prestar contas à Justiça.

Seus seguidores que não usaram máscaras nem se vacinaram, por sua orientação, perderam a vida para a covid; os que, também inspirados nele, invadiram e depredaram os Três Poderes, estão presos, muitos com penas pesadíssimas.

Até um seu vizinho de condomínio, Ronnie Lessa, caiu na maldição: depois que sua filha namorou com o filho dele, está num presídio de segurança máxima.

Quem será a próxima vítima da Maldição de Bolsonaro?

Tarcísio?

Zema?

Nunes?

