Cores dos desastres ambientais

O colapso ambiental tem cor e denunciar o racismo ambiental é fundamental. Enquanto os donos das verdinhas defendem somente o verde paisagístico próximo a si, são os pretos que mais sofrem com os desastres ambientais. Sim, são pobres e periféricos como outros, mas ao se medir a capacidade de recuperação após uma enchente, um desmoronamento, um alagamento, vemos explicitamente tais diferenças. O verde deixa de ser a cor da esperança solidária.

Há várias formas de medir os impactos, sendo os danos materiais os mais imediatos. Em concordância com preceitos modernos e internacionais, passa-se a medir os desastres ambientais também pelas emissões de gás carbônico nas etapas de ocupações, regenerações de áreas e realocação de pessoas. O céu azul carrega gases incolores que estão nos fazendo arder em brasa cada vez mais.

Nas chuvas de janeiro vimos, mais uma vez, as consequências da falta de urbanismo que nos habita. A transmissão de energia elétrica é um bom exemplo. Não se avalia a mudança de padrão e altura de postes para contemplar menos fiação aérea, nem a restrição absoluta de trânsito pesado em regiões de exclusiva habitação ou um plano ambiental que preceda qualquer mudança da ocupação urbana. Planos diretores até citam a natureza social do espaço geográfico, timidamente feito um sorriso amarelo, mas tais boas intenções são infernais. Especulação imobiliária é o mais importante que vai alimentar os fundos de investimento de muitos dos donos das verdinhas.

