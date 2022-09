Democracia se impõe aos quarteis

"Seria suicídio, para não dizer irresponsabilidade absoluta, dar respaldo à República do Fake News alimentada pelo bolsonarismo", escreve César Fonseca edit

Por César Fonseca

A responsabilidade dos militares é imensa em tentar dissociar-se da realidade que está sendo ditada pelas pesquisas eleitorais.

Seria suicídio, para não dizer irresponsabilidade absoluta, dar respaldo à República do Fake News alimentada pelo bolsonarismo, incapaz de criar bases para desenvolvimento econômico e sustentabilidade democrática.

Como ao não promover o crescimento sustentável perdeu credibilidade com expansão do desemprego, da inflação, recessão, da fome, da desigualdade social etc, colhe a derrota à vista.

Bolsonaro, simplesmente, deu as costas à realidade.

Não entendeu o sábio conselho de Peron de que "la verdad es la realidad".

Preferiu escutar sua base miliciana da força das armas, como se elas enchessem barriga.

NEOLIBERALISO X SOCIAL-DEMOCRACIA

Rendeu-se acriticamente ao neoliberalismo para afogar a social-democracia.

Paulo Guedes desconsiderou a contradição fatal, anunciada por Marx, em O Capital, entre produção e circulação capitalista de mercadoria, ao optar pelas reformas trabalhista e previdenciária, que afogou o consumo mediante destruição do poder de compra dos trabalhadores

Jogou, irresponsavelmente, a economia no subconsumismo que promove sobreacumulação de capital que derruba a taxa de lucro e inviabiliza investimentos.

Guedes é, sem sombra de dúvida, o arquiteto da derrota bolsonarista à vista.

Quanto mais foi desenhando o colapso econômico neoliberal mais Bolsonaro descambou para o fake news.

Virou, para ele, jogo de vida ou morte, achar culpados para o seu desastre.

Tratou como moleque, desrespeitando a população, a pandemia.

Apelou para o fanatismo, desdenhando a racionalidade.

FANATISMO X RACIONALIDADE

Julgou-se enviado por Deus, colocando como seus assessores, evangélicos radicais. Aproveitou a oportunidade para assaltar dinheiro público na compra de vacinas, transformando como auxiliar, nessa tarefa, o imconpetente general Pazuello.

Tivesse aberto o jogo da verdade no enfrentamento da pandemia, seria compreendido pela população atormentada, órfã, sem necessidade de tantas mortes, plenamente evitáveis, se colocasse em primeiro lugar o interesse público.

Se perdeu na pandemia e nas suas consequências econômicas trágicas.

Se antes dela, a situação econômica sinalizava recessão, inflação, estaginflação, devido às reformas neoliberais, fomentadoras de juros especulativos, tudo ficou mais complicado e difícil de resolver com a pandemia e, na sequência, com a guerra na Ucrânia entre Rússia e OTAN, armada pelos Estados Unidos, que leva ao perigo nuclear.

MILITARES E LULA

A incompetência neoliberal bolsonarista serviu de pasto à emergência lulista.

Bolsonaro, desesperado, no mato sem cachorro, partiu para ameaças terroristas contra democracia .

Colocou em dúvida o processo eleitoral, brigou com todo mundo e, agora, às vésperas da eleição, está perdido, como se viu no debate na Globo.

Os militares em todo esse tempo jogaram com a ambiguidade , ora dando a entender estar ao lado do capetão, ora descartando-o, como parece ter chegado essa hora, conforme resultado da reunião de hoje do alto comando militar.

Cansados de se jogarem para um lado e para outro, feito biruta de aeroporto, para segurarem a mala sem alça, bateram o martelo: quem ganhar leva.

Vitória da democracia.

