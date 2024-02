Depois de inelegível, incomunicável

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

A PF vai interrogar Bolsonaro, na quinta-feira, três dias antes de seu comício infame, a respeito de sua participação na virada de mesa de 8/1.

A depender de suas respostas e contradições, ele poderá sofrer novas medidas cautelares.

continua após o anúncio

Além de não poder se comunicar com outros investigados, poderá ser proibido de se comunicar, por exemplo.

E, como dizia Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica.

continua após o anúncio

O comício de domingo subiu no telhado.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.