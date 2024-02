Dicionário Castelo de Política

Apoie o 247

Fascículo 6

Um compêndio satírico de definições para confundir ainda mais o mundo da política, mas que revela verdades incômodas.

PALAVRA DO DIA:

MANINFESTAÇÃO. Manifestação política, de caráter populista, infestada de biltres, cafajestes, calhordas, crápulas, ordinários, patifes e sem-vergonhas.

AGRONEGÓCIO. Palavra que nunca deve estar junto com Meio Ambiente no mesmo verbete.

ALEXEI NAVALVI. Dissidente russo falecido de causas sobrenaturais.

CIS. Capitão ignorante sexualmente.

ELEIÇÃO. No Brasil, sistema eleitoral misto em que candidatos distribuem mistos quentes aos eleitores para que votem neles. Quando os eleitores já estão de barriga cheia, percebem que foram enganados, e pedem o impeachment dos candidatos.

FUGITIVO DE PRESÍDIO FEDERAL: Indivíduo que desmoraliza o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e as PM’s estaduais.

FILÓSOFO DE TEVÊ. Apóstolo da sabedoria rápida, rasa e esquecível.

PERSONA NON GRETA. Pessoa que não se importa com a crise climática no planeta.

PRESÍDIO. Beco sem saidinha.

NEOLIBERALISMO. Sistema político em que o governo lava as mãos e o povo enxuga o chão.

NETANYAHOO. Portal da Web especializado em notícias falsas sobre a guerra entre israelenses e palestinos.

SARNEY. Presidente pré-neoliberal brasileiro que gostaria de ser Guimarães Rosa e acabou virando o Sidney Sheldon do Maranhão.

