Dino: GLO pontual no Rio pode ser prorrogada e até ampliada

Uma reunião realizada ontem entre os ministros José Múcio, da Defesa, Flavio Dino, ministro da Justiça e futuro ministro do STF, e os comandantes das Forças Armadas, avaliou como positivos os resultados da GLO (Operação de Garantia da Lei e da Ordem) decretada pelo presidente Lula, para atuação limitada aos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eles vão recomendar a sua prorrogação por mais seis meses, e até mesmo a aplicação do mecanismo em algum porto da região Nordeste, pois as organizações criminosas, diante do cerco no Sudeste, estão mudando suas rotas de operação.

Diante do aumento da violência, em novembro passado o presidente autorizou a GLO específica para portos e aeroportos do Rio e de Sao Paulo, bem como o emprego das Forças Armadas no reforço à fiscalização das fronteiras nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As operações especiais, com emprego das Forças Armadas, têm seu encerramento previsto para maio próximo.

Em entrevista ontem à Globonews, Dino afirmou que as operações no Rio e em São Paulo, reunindo Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança estão produzindo resultados notáveis na estratégia de asfixiar e desarticular as organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e em crimes conexos. Valores elevados foram confiscados, bens de alto valor bloqueados, cargas vultosas foram apreendidas e muitas prisões realizadas. "São ações de repressão e também de dissuação, que estão obrigando as organizações a alterarem seus esquemas de operação", disse Dino.

A prorrogação da GLO, entretanto, só deve ser decidida por Lula depois da posse do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em primeiro de fevereiro.

